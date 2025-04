Félelmetesen gyönyörű kilátás: a NASA űrhajósa fotókat osztott meg űrbeli kalandjairól

Don Pettit neve nem ismeretlen az űrkutatás szerelmesei számára. A NASA veterán űrhajósa négyszer is elhagyta már a Földet, és nem csupán tudományos munkájával, hanem egyedülálló látásmódjával és lélegzetelállító asztrofotóival is beírta magát az űrtörténelembe. Most, hogy 70. születésnapjához közeledve visszatér a Nemzetközi Űrállomásról, ahol az elmúlt hét hónapot töltötte, a CNN összegyűjtöttek legmeghatározóbb gondolatait és képeit arról, milyen is az élet odafent, a Földtől 400 kilométerre.

Pettit nemcsak asztronauta, hanem feltaláló is – nevéhez fűződik az első szabadalmaztatott tárgy, amelyet az űrben hoztak létre: a Capillary Beverage, vagy más néven Zero-G cup, amely lehetővé teszi az italok fogyasztását a gravitáció nélküli térben – közölte a CNN. Ám ami még különlegesebbé teszi őt, az a világhoz való viszonya és az, ahogyan ezt képein keresztül megosztja velünk. Pettit, március 15-én kamerahardvert állít be az űrállomás Kibo laboratóriumi moduljában végzett kutatási tevékenységek fényképezéséhez (Fotó: NASA) Pettit asztrofotóinak egyik fő témája a Föld – de egy egészen más szemszögből. „A Föld lenyűgözően szép, ha a lábad szilárdan a talajon van, de ugyanolyan gyönyörű az űrből nézve is” – vallja. A Tejút február 3-án jelenik meg a Föld horizontja mögött azon a fényképen, amelyet Pettit egy gyenge fényű és hosszú időtartamú fényképezőgéppel készített, miközben az űrállomás 259 mérföldes magasságban kering a Korall-tenger felett, az ausztrál Queensland állam partjainál (Fotó: Don Pettit/NASA) Szerinte az űrből való megfigyelés olyan egyedi nézőpontot nyújt, amely megváltoztatja az ember viszonyát a világhoz. „Nehéz megmondani, mi a szebb; a Földről nézni az eget, vagy az űrből a Földet” – vallja Pettit, aki eddig háromszor járt az űrben, több mint egy évet töltve a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). NASA’s Astranaut Don Pettit captured video of the northern lights from space. pic.twitter.com/nwCOpFx14K — Black Hole (@konstructivizm) April 16, 2025 Pettit kedvenc fotóhelye az űrállomás kupolája, ahonnan hét ablakon át lehet szemlélni a Földet. Itt készültek legemlékezetesebb képei is – például a február 3-án, a Korall-tenger felett 259 mérföldes magasságban készült fotó, amelyen a Tejút bukkan fel a Föld horizontja mögül, vagy a március 6-i felvétel, ahol a SpaceX Starship 8 darabjaira hullik az atmoszférában. „Az űr csöndes, de mégis beszédes. Ott kint minden mozdulatnak, minden fénynek jelentése van. A Földről nézve a világűr végtelen, de az űrből nézve a Föld az, ami végtelen értékű” – mondta. A SpaceX személyzet nélküli Starship 8-as prototípusa a felső légkörben darabjaira hullott, majd 2021. március 6-án visszazuhant a Földre

A SpaceX személyzet nélküli Starship 8-as prototípusa a felső légkörben darabjaira hullott, majd 2021. március 6-án visszazuhant a Földre

(Fotó: Don Pettit/NASA) Az űrből készült képek gyakran tartalmaznak olyan elemeket, amelyek a Földről szinte láthatatlanok: az égetett umber színű légfény, amely a felső légkörben keletkezik; az állatövi fény; a Starlink műholdak nyoma az égbolton. Csillagösvények, egy aurora és a Föld légköri ragyogása (Fotó: Don Pettit/NASA) Pettit képei nemcsak látványosak, hanem tudományos értékkel is bírnak – feltárják a bolygónk felett húzódó láthatatlan rétegek titkait. Októberben Pettit és a NASA űrhajósa, és Matthew Dominick megdöbbenve látták, hogy az űrállomás az aurórákon keresztül repül. (Fotó: Don Pettit/NASA) Október 15-én Pettit egy különleges fotót tett közzé, ami megmutatja a Nap infravörös csillogását a Földközi-tengeren. A Nemzetközi Űrállomásról a Földközi-tenger látható. „A Nap csillog a Földközi-tengeren (infravörös és fekete-fehérré alakítva) (Fotó: Don Pettit/NASA) A felvétel felfed olyan vízmozgásokat és áramlatokat, amelyek normál megvilágításban láthatatlanok maradnának – csupán az apró magasságbeli különbségek. A képek gyakran mutatják az űrhajó burkolatának tükrében visszaverődő fényeket, a Föld légkörének selymes ragyogását, vagy a Nap vakító sugarait, amelyek teljesen más szögből világítják meg a világot, mint amit mi megszoktunk. Egy másik ikonikus fotón például a Nap sugarai az Atlanti-óceán felszínén játszanak, mintha aranyfestékkel hintették volna be a vizet. A fényes villámlás távoli felhőket tár fel a Csendes-óceán felett egy sötét novemberi éjszakán. (Fotó: Don Pettit/NASA) Pettit számára az űrből való fényképezés több, mint hobbi: eszköz arra, hogy összekösse a tudományt az emberi érzékeléssel, és megmutassa, mit jelent valóban látni. Képei nemcsak inspirálnak, hanem emlékeztetnek is arra, hogy egy törékeny, kék bolygón élünk, amely a sötét kozmosz közepén lebeg – egyedülálló, sérülékeny, és gyönyörű.