Humanoid robotok futották le a félmaratont Pekingben

Huszonegy humanoid robotot is indítottak egy bemutató részeként a több mint tízezer résztvevő mellett a szombaton Pekingben megrendezett félmaratonon. Ez volt az első alkalom, hogy robotokat is próbára tettek a 21 kilométeres távon – számolt be az MTI.

Az esemény sokkal inkább technikai bemutató, próbatétel volt, mint tényleges verseny. A robotok pályáját akadályok választották el a tényleges futópályától és a mérnököknek szabad hozzáférése volt csúcstechnológiás „versenyzőikhez” bármilyen helyszíni módosítás végrehajtásához. This is crazy! Beijing has a humanoid robot half marathon!

Watch how these robots are running: Crazy! pic.twitter.com/CYROXEBJD5 — NewAIWorld (@Newaiworld_) April 19, 2025 A robotok versenyén húsz vállalat és kutatóintézet vett részt modelljeikkel, amelyekkel szemben szinte az egyetlen előírás az volt, hogy két lábon járjanak. Ugyanakkor a kínai köztévé közvetítése alapján az induló robotok többsége már a startnál kiesett. A robotok versenyén a Beijing Innovation Center of Human Robotics versenyzője, a naracssárga felsőt viselő „Tiangong Ultra" futott át elsőként a célvonalon 2 óra 40 perc és 24 másodperces idővel. Egy második robot nagyjából egyórás késéssel követte őt. The world's first #robot half #marathon champion was born in Beijing. pic.twitter.com/Tnb70OnHsx — Cui Chun (@CuiChun_WAPress) April 19, 2025 Az „emberi" maraton első helyezettje mindeközben egy óra 11 perc 7 másodperc alatt tette meg a 21 kilométeres távot. Dengan didampingi engineer, peserta robot berpartisipasi dalam lomba half-marathon Beijing E-Town dan lomba half-marathon untuk robot humanoid di Kawasan Pengembangan Ekonomi-Teknologi Beijing (BDA), atau Beijing E-Town, di Beijing tenggara, China, pada 19 April 2025 pic.twitter.com/ehPYMmNiLA — Xinhua Indonesia (@XHIndonesia) April 19, 2025 Kiemelt kép forrása: X.