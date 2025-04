Farkas Bertalan megszólalt az újabb magyar űrhajósról, ő is ott lesz a misszió indításakor

Egy orosz állami hírügynökségnek nyilatkozott Farkas Bertalan, Magyarország első űrhajósa abból az alkalomból, hogy a tervek szerint hamarosan Kapu Tibor személyében egy második magyar is az eljut az űrbe.

Mint írtuk, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula, a minap sikeresen befejezték a NASA űrhajóskiképzését. A második magyar űrhajós az Axiom Mission 4 (Ax-4) részeként utazhat az űrbe, és a missziót legkorábban 2025 májusára tervezik.

Kapcsolódó tartalom Sikeresen teljesítette két magyar űrhajós a NASA kiképzését

Farkas Bertalan – aki 1980-ban a Szojuz-35 és Szojuz-36 űrhajókon repült Valerij Kubaszov szovjet űrhajóssal – most a RIA Novosztyival szintén azt közölte, hogy május végére tervezik annak a nemzetközi missziónak a végrehajtását, amelynek a második magyar űrhajós is része lesz. Elmondása szerint a legénységet egy amerikai asztronauta fogja vezetni, Kapu Tibor mellett egy indiai vadászpilóta és egy lengyel mérnök is a tagja lesz, és 14 napig tartózkodnak majd a Nemzetközi Űrállomáson, az ISS-en.

Az első magyar űrhajós azt is elmondta, hogy ő maga is részt vett Kapu Tibor és a többi magyar űrhajósjelölt felkészítésében, és jelen lesz a misszió indításánál is (Kapu Tibor korábban szintén beszélt arról, hogy Farkas Bertalan sok jótanáccsal látta el).

„A repülést május végére tervezik. Jól felkészültek. Most, ha a program változik, az nem rajtuk fog múlni. Sok tényező van: meteorológia, technikai problémák. Természetesen Magyarország számára ez egy újabb nagy eredmény lesz”

– mondta Farkas Bertalan az orosz hírügynökségnek.

Az űrhajós emlékeztetett arra is, hogy a repülés során a legénység, és különösen Kapu Tibor tudományos kutatást is végeznek majd a súlytalanságnak az emberi szervezetre gyakorolt hatásait illetően. Emellett azt is közölte, hogy Magyarországon az 1980-ban végrehajtott repülésének 45. évfordulóján is lesz egy ünnepség.

Kiemelt kép: Farkas Bertalan űrhajós a Hogy volt? című tévéműsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisán 2014-ben. Fotó: MTVA/Zih Zsolt.