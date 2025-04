Látni fogjuk, ha eltalálja az aszteroida a Holdat

A Hold felé mozdult el a pályája annak az aszteroidának, melyről korábban azt gondolták a szakemberek, hogy a Földbe csapódhat be.

Az 2024 YR4 aszteroidát 2024 év végén fedezték fel, a szakemberek akkor úgy vélték, az égitest becsapódhat a Földbe 2032-ben.

Arra is megvan az esély a friss megfigyelések szerint, hogy nem a Földbe, hanem a Holdba csapódik majd be az aszteroida. Ez utóbbinak 3,8 százalék az esélye a szakértők jelenlegi számításai szerint – számolt be az IFL Science.

„A Hold felé mozdult el a pályája, így majdnem 4 százalék az esélye annak, hogy a kísérőnket találja el…Ez azt jelenti, hogy több mint 96 százalék annak a valószínűsége, hogy nem találja el a Holdat, de ha igen, az igazán látványos lenne!” – magyarázta Andrew Rivkin csillagász.

Andrew Rivkin kollégáival nemrég a James Webb űrteleszkóppal vette górcső alá az aszteroidát. Ebből derült ki az is, hogy 53–67 méteres nagyságú, tehát

nagyjából akkora, mint egy 10 emeletes épület.

Richard Moissl, az Európai Űrügynökség (ESA) bolygóvédelmi irodájának vezetője szerint a holdi becsapódás a Földről is látható lenne, és vélhetően

a becsapódással egy kilométer átmérőjű holdkráter keletkezne.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/NASA/Goddard/University of Arizona)