A Holdról térképezné fel a korai univerzumot a brit űrvállalat

Az Olasz Űrügynökség (ASI) megbízásából készülő projekt célja, hogy érzékelje az univerzum hajnalán keletkezett gyenge rádiójeleket. Ezek a jelek szinte lehetetlenek észlelni a Föld felszínéről, mivel az emberi rádióinterferencia elnyomja őket, ám a Hold túlsó oldaláról, amely védett a Földről érkező zajoktól, sikeresen detektálhatóak lehetnek.

Marcell Tessenyi, a Blue Skies Space vezérigazgatója elmondta: „A célunk, hogy bepillanthassunk ezekbe az ismeretlen korszakokba, és betekintést nyerjünk a korai univerzum nagy léptékű struktúráiba. Ezt Földről rendkívül nehéz megvalósítani”.

Az Olasz Űrügynökség a 200 000 eurós projekt keretében arra kíváncsi, hogy négy vagy több műholdból álló flottával

sikerülhet-e érzékelni ezeket a rádiójeleket, amelyek az FM rádiósávban helyezkednek el.

Az ezekből származó aláírások, amelyek a Nagy Bumm utáni első millió évben keletkeztek, fontos információkat adhatnak egy olyan időszakról, amikor még nem alakultak ki a csillagok, és az univerzum többsége hidrogénből állt.

A Hold túlsó oldala ideális helyszínnek tűnik a rádiójelek detektálásához, mivel itt a Hold elzárja a Földről érkező rádióinterferenciát.

A NASA már sikeresen használta a Holdon található rádióteleszkópot. A ROLSES-1 (Radio wave Observations at the Lunar Surface of the photoElectron Sheath) teleszkópot az Odysseus leszállóegységen helyezték el, amely tavaly oldalra borult, és néhány eszköze meghibásodott, de a teleszkóp épen megmaradt.

A NASA idén tervezi a LuSEE-Lite nevű kis rádióteleszkóp indítását, amely a Hold túlsó oldalán fog működni.

Tervek szerint a jövőben hatalmas rádióteleszkópot is építenének a Holdon, robotok segítségével dróthálót feszítenének ki egy holdkráter belsejében.

A Blue Skies Space egyszerű CubeSat műholdakat javasol, amelyek kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészeket használnának, és a Hold körüli pályára állítva csatlakoznának az Európai Űrügynökség Moonlight programjához. Ez a program a Hold körüli műholdak konstellációjának létrehozását tűzte ki célul, amelyek a kommunikációt és navigációt szolgálják.

A Blue Skies Space reméli, hogy a tervezett infrastruktúra segítségével biztosíthatják az asztronómiai megfigyelő műholdak helyes pozicionálását, és lehetővé válik az adatok Földre történő visszaküldése.

