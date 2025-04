Új korszak a szülészetben: méhtranszplantációval született meg az első brit baba

Az Egyesült Királyságban először született gyermek méhtranszplantáció eredményeként – a kis Amy Isabel érkezése mérföldkő az orvostudományban, és reményt ad azoknak a nőknek, akik születésüknél fogva nem rendelkeznek méhhel. A csodás születés egy különleges testvéri összefogásnak és évekig tartó orvosi erőfeszítésnek köszönhető.

Egy londoni nő, Grace Davidson lett az első az Egyesült Királyságban, aki egy méhtranszplantációt követően egészséges gyermeknek adott életet. A 36 éves NHS-dietetikus 2023-ban kapta meg nővére, Amy Purdie által felajánlott méhét – ez volt az első ilyen jellegű beavatkozás a szigetországban. A kislány, Amy Isabel február 27-én született császármetszéssel a Queen Charlotte’s and Chelsea kórházban – írja a Sky News.

„A legnagyobb ajándék, amit valaha is kaphattunk” – fogalmazott meghatottan Grace, amikor először tartotta karjaiban kislányát. „Egyszerűen hihetetlen érzés volt. Tudtam, hogy a miénk, de mégis valószínűtlennek tűnt. Most valahogy teljes lett az életünk.”

Miracle baby girl born after womb transplant in groundbreaking UK first https://t.co/YSk6qhZSOM pic.twitter.com/I4scyB3sFh — The Independent (@Independent) April 7, 2025

Férje, Angus is meghatódva beszélt az élményről: „Amint megláttuk őt, mindketten sírni kezdtünk. Az öröm leírhatatlan volt. Hosszú út áll mögöttünk – mindig is családot szerettünk volna, és most végre valóra vált az álmunk.”

Grace Davidson Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) szindrómával született, amely körülbelül minden ötezredik nőt érint, és azt jelenti, hogy méhük hiányzik vagy fejletlen. Bár a petefészkek egészségesek és működnek, a természetes teherbeesés lehetetlen. Azonban a lombikprogram (IVF) segítségével ez a helyzet áthidalható.

A transzplantáció előtt Grace és férje hét embriót hoztak létre IVF útján, amelyeket lefagyasztottak. A méhátültetést 2023 februárjában hajtották végre nővére, Amy, a kétgyermekes édesanya szervezetéből. Néhány hónappal később az egyik embriót beültették, és a terhesség sikeresen haladt előre.

Amy Isabel születése nem csupán az Egyesült Királyságban, hanem világszinten is fontos orvosi mérföldkő.

Világszerte eddig mintegy 50 gyermek született méhtranszplantáció után, és egyre több ilyen beavatkozást hajtanak végre. Csak az Egyesült Államokban végzett vizsgálatok szerint az esetek 74%-ában a transzplantált méh legalább egy évig egészséges maradt, és ezek 80%-ában sikeres szülés történt.

A beavatkozás azonban nem válik majd rutinszerűvé. A méhátültetés nem életmentő műtét, így az etikai irányelvek szerint csak ideiglenesen alkalmazható. A sikeres szülést követően a beültetett méhet általában eltávolítják, hogy csökkentsék az immunrendszert elnyomó gyógyszerek hosszú távú kockázatait.

Az orvosi etikusok egy része továbbra is aggályokat fogalmaz meg az eljárással kapcsolatban, különösen a beavatkozás összetettsége és kockázatai miatt. Ennek ellenére az olyan sikerek, mint Amy Isabel születése, új irányt mutathatnak a reprodukciós orvoslásban.

A műtétet vezető orvoscsoport tagjai – köztük Richard Smith professzor és Isabel Quiroga sebész – is jelen voltak a szülésnél. A kislány középső nevét a sebész tiszteletére kapta. „Hosszú ideje várunk erre a pillanatra – felejthetetlen élmény volt” – mondta meghatottan Smith professzor.

Amy Purdie, a méhet adományozó nővér, így emlékezett vissza: „Minden pillanatot megért. Látni a húgomat anyaként – ez minden áldozatot megér.”

Ez a történet nemcsak a tudomány, hanem az emberi kitartás és szeretet diadala is – egy új korszak kezdete a gyermekvállalás lehetőségeit kereső nők számára.

Kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mónus Márton)