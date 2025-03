A világegyetemet feltérképező új űrteleszkópot indított útnak a NASA

A világegyetemet feltérképező új űrteleszkópot állított kedden földkörüli pályára a NASA a SpaceX hordozórakétával, amely műholdakat is vitt magával.

A SpaceX Falcon 9 rakétája a kaliforniai Vandenberg űrbázisról indult útnak a

SPHEREX (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) elnevezésű űrteleszkóppal, és négy, bőröndnyi méretű műholddal, amelyek a Napot fogják tanulmányozni.

A 488 millió dollár (179 milliárd forint) költségvetésű Spherex-misszió

a galaxisok kialakulását és fejlődését vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy mi történt az ősrobbanás utáni pillanatokban.

A Spherex a Tejútrendszert is vizsgálja víz és az élet egyéb összetevői után kutatva a csillagközi térben lévő molekulafelhőkben. A tudósok úgy vélik, hogy ezeknek a sűrű gáz- és porrégióknak a porszemcséi rejtik a világegyetem víztartalékainak nagy részét.

A Föld körül, 650 kilométeres magasságban keringő, kúp alakú, 500 kilogramm súlyú Spherex hat hónap alatt fogja feltérképezni az egész égboltot infravörös optikával és széles látómezővel.

A küldetés két éve alatt az űrteleszkóp négyszer térképezi fel teljesen az univerzumot.

De miközben a NASA Hubble és Webb űrteleszkópjai szűk látómezővel részletesen vizsgálják a galaxisokat, a Spherex az összes galaxis által kibocsátott ragyogást fogja megfigyelni, így azokat a legkorábbi galaxisokat is, amelyek a világegyetemet mintegy 13,8 milliárd évvel ezelőtt létrehozó ősrobbanás nyomán keletkeztek, és magyarázatot keres az univerzum ősrobbanást követő gyors tágulására – írja az MTI.

„Ez a kozmológiai ragyogás a világegyetem története során kibocsátott összes fényt magába foglalja” – magyarázta Jamie Bock, a NASA tudósa hozzáfűzve, hogy a Spherex más látásmódot nyújt az univerzum vizsgálatára, és annak megfejtésében is segít majd, hogy hogyan jöttek létre a legelső galaxisok.

„Nem fogjuk látni az ősrobbanást. De a hatását igen, és ebből megtudhatjuk, hogyan kezdődött az univerzum”

– mondta Bock.

A űrteleszkóp infravörös érzékelői 102, az emberi szem számára láthatatlan színt képesek megkülönböztetni, így a világegyetem valaha készült legszínesebb, legátfogóbb, háromdimenziós térképét képes nyújtani.

Mintha „szivárványszínű szemüvegen keresztül néznénk az univerzumot” – magyarázta Beth Fabinsky, a NASA Sugárhajtómű Laboratóriumának projektvezető-helyettese.

A SpaceX Falcon 9 rakétája kedden a NASA PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) elnevezésű négy műholdját is útnak indította. A más-más pályán haladó műholdak a Nap koronáját és a napszelet fogják megfigyelni.

Kiemelt kép: Felbocsátják a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es hordozórakétájával a Spherex űrteleszkópot a kaliforniai Vandenberg légi támaszponton 2025. március 12-én. NASA legújabb űrtávcsöve mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja megfigyelni, hogy a világegyetem eredetét kutassa (Fotó: MTI/AP/SpaceX)