Májustól megszűnik az egyik legnépszerűbb chatprogram

Már régóta lehetett sejteni, de valahányszor azt lehetett hinni, hogy vége, a Microsoft mindig előállt egy nagy frissítéssel. Ezúttal azonban nem ez a helyzet: a Microsoft végleg megszünteti a 2003-ban megjelent, sokak által videóhívásra használt telekommunikációs alkalmazást májusban.

Az XDA is megerősítette, hogy a legújabb Skype for Windows előnézetben egy üzenet szerepel:

„Májustól a Skype már nem lesz elérhető. Folytasd hívásaidat és csevegéseidet a Teamsben.”

Ezt egy megjegyzés követi arról, hogy bizonyos számú ismerősöd már átváltott a Teams ingyenes verziójára – valószínűleg a névjegyek alapján számolva.

A Skype először 2003-ban jelent meg, majd a Microsoft 2011-ben felvásárolta. Néhány évvel később a cég megszüntette saját kommunikációs platformjait, például a Windows Live Messengert, majd 2015-ben megpróbálta integrálni a Skype-ot a Windows 10-be. Ez az integráció mindössze kilenc hónapig tartott: a vállalat külön alkalmazásokat adott ki videóhívásokhoz, üzenetküldéshez és telefonáláshoz, amelyeket aztán a következő frissítésben el is távolított. Amikor ez a frissítés 2016-ban megjelent, a Microsoft egy UWP (Universal Windows Platform) alkalmazást vezetett be, hogy eltávolodjon a Win32-es verziótól – majd később megszüntette az UWP-t, és visszatért a Win32-re.

2017-ben a Microsoft elindította a Teams-t, amelyet a Skype alapjaira építettek, és amelyet olyan versenytársak ellen vetettek be, mint a Slack. A vállalat azóta is erősen promótálja a Teamst, így nem lett volna meglepő, ha a Skype már hat évvel ezelőtt megszűnik – akkor, amikor a Skype for Business-t nyugdíjazták.

A Windows 11 2021-ben már beépített Teams-integrációval érkezett, hasonlóan ahhoz, ahogy a Windows 10 verzió 1511 Skype-integrációval jelent meg. Bár ez a funkció később eltűnt, az már egyértelmű jel volt, hogy a Teams ingyenes, személyes verzióját szánják a Skype utódjának.

Most pedig végleg eljött az idő: a Skype májusban megszűnik. Hamarosan valószínűleg minden felhasználó megkapja erről az értesítést az alkalmazásban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)