A NASA új űrteleszkópja 450 millió galaxist térképez fel

A NASA új űrobszervatóriuma, a SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) csütörtök este indul a kaliforniai Vandenberg Űrhaderő-bázisról, egy SpaceX Falcon 9 rakétával. A küldetés célja több mint 450 millió galaxist feltérképezni és megérteni a világegyetem fejlődését – írja a NASA hivatalos oldalán.

A 488 millió dolláros projekt infravörös fényt használva képes áthatolni a por- és gázfelhőkön, hogy láthatóvá tegye a legősibb csillagokat és galaxisokat. Egy spektroszkópiai technika révén a SPHEREx az égitestek távolságát és összetételét is meghatározza, segítve a galaxisok fejlődésének és a víz eredetének kutatását.

A küldetés egyik fő célja a Nagy Bumm utáni első pillanatok vizsgálata.

A SPHEREx adatai segíthetnek ellenőrizni a kozmikus infláció elméletét, amely szerint az univerzum az első másodperc töredékében rendkívüli mértékben kitágult.

„Egy új képességgel minden alkalommal lehetőség nyílik felfedezésekre” – mondta Jamie Bock, a projekt vezetője.

A következő két év során a SPHEREx négyszer pásztázza végig az égboltot, hogy közelebb vigyen minket az univerzum titkainak megfejtéséhez.

Kapcsolódó tartalom Látványos videón, ahogy elsuhan a Hold mellett a Kék Szellem Végső manőverét hajtotta végre a Hold körül a Blue Ghost űrszonda

Kiemelt kép: A NASA SPHEREx obszervatóriumát tesztelik a BAE Systems létesítményében, Boulderben, Colorado államban, 2024-ben (Fotó: BAE Systems/NASA/JPL-Caltech)