Látványos videón, ahogy elsuhan a Hold mellett a Kék Szellem

A Firefly Aerospace bejelentése szerint a Blue Ghost (Kék Szellem) űrszonda sikeresen végrehajtotta harmadik és egyben utolsó pályamódosítását a Hold körül. Az eszköz 16 másodpercen át működtette hajtóműveit, hogy még közelebb kerüljön az égitest felszínéhez. Jelenleg mindössze 100 kilométerre halad a Hold felett, ebből a magasságból kezdi meg leszállási manőverét március 2-án.

Earth rise, Earth set, repeat! Blue Ghost’s third and final lunar orbit maneuver is complete! Early this morning, our #GhostRiders performed a 16-second burn with our RCS thrusters to enter a near-circular low lunar orbit. Up next, we’ll perform a 19-second Descent Orbit… pic.twitter.com/B8ptv1D0yv

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 24, 2025