Egy 14 éves fiú hat világrekordot döntött meg egyetlen nap alatt

A 14 éves indiai tinédzser, Aaryan Shukla elképesztő matematikai képességeiről adott tanúbizonyságot: egyetlen nap alatt hat világrekordot döntött meg a Guinness World Records rendezvényén. A fiú hihetetlen gyorsasággal végezte el a bonyolult számításokat, bizonyítva, hogy nem véletlenül kapta az „emberi számológép” becenevet.

A 14 éves indiai fiú bebizonyította, hogy rendkívüli tehetsége van a fejben számoláshoz:

A Guinness World Records által szervezett eseményen egyetlen nap alatt nem kevesebb, mint hat matematikai világrekordot döntött meg, elképesztő gyorsasággal végezve a bonyolult számításokat.

अविश्वसनीय !!!! 14 वर्षीय आर्यन ने 100 चार-अंकीय संख्याओं को केवल 30.9 सेकंड में जोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया – वह भी मानसिक गणना से !! उसी दिन उन्होंने पाँच और विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए, जो उनकी अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। भारत ने एक और गणितीय विलक्षण प्रतिभा को… pic.twitter.com/ragIQ0GGNV — Dr Anuj Kumar (@dranuj_k) February 17, 2025

Aaryan teljesítménye még a legmodernebb technológia szerelmeseit is lenyűgözte: gyorsabban végzett el összetett műveleteket fejben, mint ahogy egy átlagember be tudná írni a számokat egy számológépbe – jelentette be a szenzációs hírt a Guiness World Records.

A fiatal fiú rekordjai között szerepel például:

a leggyorsabb idő alatti 100 négyjegyű szám összeadása (30,9 másodperc),

200 négyjegyű szám összeadására (1 perc, 9,68 másodperc),

valamint két ötjegyű számsor szorzására (51,69 másodperc).

illetve elképesztő gyorsasággal osztott el egy 10 darab 20 jegyű számból álló halmazt egy 10 jegyű számmal, mindössze 5 perc, 42 másodperc alatt.

A Guinness World Records Dubajban rendezett eseményén Aaryan teljesítménye nemcsak a jelenlévőket, hanem a világot is lenyűgözte. A fiatal zseni elárulta, hogy nem csupán tehetsége segítette őt a rekordok megdöntésében, hanem

a napi öt-hat órás gyakorlása is hozzátesz a gyorsaságához és pontosságához.

Emellett a jógát is fontos tényezőnek tartja, mivel elmondása szerint az segíti a koncentrációját és a nyugodt gondolkodást.

„A számolás számomra olyan, mint másoknak a sport – gyakorlás nélkül nem lehet csúcsformában maradni” – nyilatkozta Aaryan a Guinness World Recordsnak adott interjújában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: GettyImages)