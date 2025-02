Krausz Ferenc kapta a Semmelweis Egyetem nemzetközi díját

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vehette át a Semmelweis Budapest Award elnevezésű nemzetközi elismerést csütörtökön Budapesten. Az intézmény díját 2009 óta ítélik oda minden évben – írja az MTI.

„A kitüntetés hajtóerő és motiváció arra, hogy kutatócsoportommal és az egyetemmel közös erőfeszítéseinkkel megerősítsük a jövő személyre szabott, preventív orvoslásába vetett hitünket. Az infravörös molekulárisujjlenyomat-eljárás ígéretes, de még sokat kell dolgoznunk a gyakorlati alkalmazás érdekében” – mondta Krausz Ferenc a díj átvétele után.

A Semmelweis Budapest Award olyan természettudományos területen dolgozó, világszerte elismert eredményeket elérő tudósoknak ítélhető oda, akiknek munkássága új utat mutat, és az emberiség fejlődését szolgálja.

A elismerést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora nyújtotta át a Nobel-díjas fizikusnak.

Mint köszöntő beszédében hangsúlyozta, a Krausz Ferenc által vezetett Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF) munkáját az egyetemmel és munkatársaival közösen létrehozott Neumann János Adattudományi Intézet segíti.

A kutatások végső célja, hogy egy egyszerű vérvizsgálattal korai stádiumban diagnosztizálható legyen egy-egy betegség

és ezzel egy időben kiválaszthatóvá váljon a személyre szabott, optimális kezelés.

„Krausz Ferencet mindig is az hajtotta előre, hogy helyes kérdéseket tegyen fel, megtalálja a válaszokat, és felfedezéseit az emberiség szolgálatába állítsa. Különleges képessége van arra, hogy az embereket összefogja egy fontos ügy érdekében, legyen az egy tudományos cél, vagy rászorulók segítése. Érdemeit jó ügyekre használja fel, 2023-ban kapott Nobel-díjának összegét az általa alapított jótékonysági szervezetnek ajánlotta fel, amely az ukrajnai háború által sújtott gyermekek és fiatalok oktatási lehetőségeit segíti” – mondta Merkely Béla.

A rektor kiemelte, Krausz Ferenc egész eddigi pályája mutatja, hogy mindig fontosnak tartotta: eredményei a lehető legjobban és legszélesebb körben hasznosuljanak.

Ferdinandy Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese laudációjában ismertette Krausz Ferenc tudományos pályáját, kiemelve, hogy Krausz Ferenc 2023-ban – Pierre Agostini és Anne L’Huillier francia fizikusokkal megosztva – az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló

attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereiért kapott fizikai Nobel-díjat.

A rendezvényen Krausz Ferenc angol nyelvű tudományos előadást tartott Lézerimpulzusok az orvostudomány szolgálatában címmel.

Merkely Ferenc az MTI-nek az ünnepség után elmondta: a Semmelweis Egyetem Szenátusa 2009-ben döntött arról, hogy létrehoz egy olyan kiválósági tudományos díjat, amely a nemzetközi viszonylatban is legkiemelkedőbb kutatókat jutalmazza, Semmelweis Ignác szellemiségét szem előtt tartva.

A díjat eddig négy Nobel-díjas kutató kapta meg, és Karikó Katalin mellett immár Krausz Ferenc is közöttük van. Az elmúlt öt évben magyar kutatóknak ítéltük oda az elismerést, Glowiczki Péternek, Roska Botondnak és Gulyás Balázsnak is. Ez is bizonyítja, hogy a magyar kutatók az élő természettudományban több olyan felfedezést tesznek, amely az emberiség szolgálatába állítható – fogalmazott Merkely Béla.

A rektor hozzátette: Krausz Ferenc, akivel régóta együtt dolgozik az egyetem, olyan utat keres, amely hosszú távon a civilizációs betegségek korai diagnózisát és megfelelő terápiáját.

Kiemelt kép: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, miután átvette a Semmelweis Budapest Award kitüntetést Merkely Bélától, a Semmelweis Egyetem (SE) rektorától Budapesten, az SE Rektori Épületében 2025. február 13-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)