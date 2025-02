Látványos fényoszlopok jelentek meg az égen Borsod felett – Videó

Látványosan ragyogó fényoszlopokat figyeltek meg Borsod felett. A jelenséget szerda éjjel, hajnali fél egy és két óra között észlelték.

Ragyogó fényoszlopok tűntek fel Borsod felett – írja az Időképre hivatkozva a 24.hu. A jelenségről felvételek is készültek.

iFrame is not supported!

A felvételeken is látható fényoszlopok olyan légköroptikai jelenségek, amelyek kialakulása a magasban lévő fagypont alatti, nedves levegőnek és a környező települések fényeinek köszönhető, amikor a fény visszatükröződik a magaslégköri felhőkben található, nagy méretű, hatszögletű, lapos jégkristályokról. A visszaverődő szín megegyezik a fényforrás színével, ezért sok esetben akár egymás mellett, több színárnyalatban is pompázó fényoszlopokat is meg lehet ilyenkor figyelni.

Kiemelt kép: Fényoszlop Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye felett az éjszakai égbolton hajnali fél egy és kettő között, 2025. február 5-én (Fotó: Időkép)