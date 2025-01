Kapu Tibor az Axiom–4 küldetésről: Nem lehetek büszkébb arra, hogy Magyarországot képviselhetem

Gyermekkorában két nagy álma volt Kapu Tibornak: az egyik, hogy harci repülőgépekkel repüljön, a másik pedig, hogy egyszer a legnagyobb színpadon képviselhesse Magyarországot a saját mezével, amin rajta van a neve és a magyar zászló.

Kapu Tibor kiemelte, hogy

45 év után újra magyar megy a világűrbe, ami megerősíti a nemzetközi térben elfoglalt pozíciónkat az űrkutatás területén.

Elmondta, hogy Farkas Bertalan sok jótanáccsal látta el, valamint azt is elárulta, hogy a magyar zászló és néhány magyar ételkülönlegesség mellett vele utazik majd egy olyan tárgy is, amely az első magyar űrhajóst is elkísérte a világűrbe.