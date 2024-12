Az étcsokoládé csökkentheti a cukorbetegség kockázatát?

A BMJ- ben közzétett tanulmány szerint,

Az étcsokoládé egészséges hatása a szervezetre magas polifenol tartalmának köszönhető, amelyek a növényekben is megtalálható antioxidánsok. Képesek leküzdeni a szervezetben található gyulladásokat, hozzájárulva a szív és érrendszeri egészséghez valamint az agy megfelelő működéséhez.

Eating this sugary treat can lower your risk of diabetes — but the wrong kind will make you fat https://t.co/mA0a7ar9wR pic.twitter.com/JHnGs2hrA5

— New York Post (@nypost) December 5, 2024