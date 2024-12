Leállt a Facebook és az Instagram, dolgoznak a hiba kijavításán

Világszerte felhasználók tízezrei jelezték szerda este más platformokon, hogy problémába ütköznek a Facebook-oldalak és -üzenetek betöltése során. Hasonló hibát jeleztek az Instagram és a WhatsApp üzenetküldő alkalmazással kapcsolatban is – számolt be a downdetector.com hibajelző weboldal.

Facebook And Instagram Down: Here’s What We Know About Widespread Outageshttps://t.co/x3XJeGti9T pic.twitter.com/VWLcK3Tcrt

— Forbes (@Forbes) December 11, 2024