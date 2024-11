Az űrből is látható a világ legnagyobb korallzátonya

A felfedezés teljesen véletlenül történt, amikor Manu San Felix, a National Geographic Society Pristine Seas programjának operatőre fia, Inigo társaságában egy feltételezett hajóroncs után kutatott. „Meglepődve láttam, hogy nem egy roncs, hanem egy lenyűgöző méretű koralltömeg rejtőzik a víz alatt – egy igazi katedrális a tenger mélyén” – mesélte San Felix a BBC-nek.

A tudósok becslései szerint a korall mintegy 300–500 évvel ezelőtt kezdte meg növekedését és együttesen több mint 1 milliárd élőlény él a gigantikus korallban.

Molly Timmers, a felfedezést dokumentáló kutatás vezetője szerint ez a korall különleges a formáját tekintve is. „Míg a legtöbb korall kupola alakú, ez a példány lapos kiterjedésű, ami még inkább egyedivé teszi” – nyilatkozta a National Geographic-nak.

Largest-ever coral discovered in Pacific Ocean — and can be seen from space: ‘Cathedral underwater’ https://t.co/6RVg3mtjY9 pic.twitter.com/PrK6n6NyK2

— New York Post (@nypost) November 16, 2024