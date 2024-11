A NASA figyelmeztet: katasztrofális lehet a Nemzetközi Űrállomás szivárgása

Bob Cabana a SpaceNews beszámolója szerint kiemelte, hogy bár az orosz mérnökök folyamatosan dolgoznak a szivárgás forrásának feltárásán és elhárításán, a NASA továbbra is aggódik a PrK (átjárómodul) szerkezeti integritása miatt. „Az oroszok szerint a további működés biztonságos, de ezt nem tudják a mi megelégedésünkre bizonyítani, ahogyan mi sem tudjuk az oroszokat meggyőzni arról, hogy a helyzet veszélyes”.

A légszivárgás forrását eddig a belső és külső hegesztési varratokra szűkítették le, azonban a probléma gyökere továbbra sem egyértelmű. Az ISS-program és az orosz űrügynökség, a Roszkozmosz májusban és júniusban közös egyeztetéseket tartott, ahol a szivárgás kockázati szintjét a legmagasabb kategóriába emelték.

