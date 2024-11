Megfejtették a kutatók az új-fundlandi tengerpartot elborító fehér pacák rejtélyét

Mindenki csak találgatta, hogy mi lehet az az ismeretlen anyagból álló, furcsa képződmény, melyek százait sodorta partra a tenger Új-Fundland déli strandjain. Fehéres, kelttésztára emlékeztető anyagból álló, öklömnyitől a levesestányér méretűig terjedő, puha tárgyak hevertek szerte az óceánparton, ami a biológusok figyelmét is felkeltette.

‘The first thing I did was poke it’: Canada beach blobs mystery solved by chemists https://t.co/2ssjgQIIKO

— Guardian Environment (@guardianeco) November 7, 2024