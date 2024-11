Kevesebb mint két óra alatt repülne New Yorkból Londonba a tesztelés alatt álló új utasszállító repülőgép

A szuperszonikus utasszállító repülőgép várhatóan 2027-ben teljesíti első repülését.

It’s been quite a while without any news of SPACE-TRANSPORTATION. Last week on October 27, they successfully tested the prototype of a supersonic airliner named YunXing https://t.co/qAFo5lyI5h pic.twitter.com/f75CFwNmn3

— China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) November 1, 2024