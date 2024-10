Fordított galaxist fedezett fel a James Webb űrtávcső

A csillagászok szerint a JADES-GS nevű galaxis „mindössze” 700 millió évvel az ősrobbanás után keletkezett, és nagyjából százszor kisebb, mint a Tejútrendszer.

A legtöbb galaxistól eltérően azonban úgy tűnik, hogy a JADES-GS növekedése kívülről befele történt, a csillagok ugyanis gyorsabban keletkeztek a peremén, mint a sűrű magban.

James Webb telescope discovers ‘inside out galaxy’ near the dawn of time https://t.co/IwzwrCqbCf

— Live Science (@LiveScience) October 21, 2024