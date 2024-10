Ismeretlen objektumot talált a NASA a Marson

„A Perseverance Mars-járó a Jezero-kráternél vizsgálódik, ami évmilliárdokkal ezelőtt valószínűleg egy kráter-tó volt, amibe folyók édesvizet, vagy valamilyen folyékony vizet szállítottak be. Ezt többek között onnan lehet tudni, hogy ha a műholdas felvételeken megnézzük ennek a Jezero-kráternek a környékét, akkor egy gyönyörű folyó deltának a képe rajzolódik ki előttünk. A Perseverance-nek az az egyik fő küldetése, hogy kiderítse, volt-e valamikor a múltban, évmilliárdokkal ezelőtt élet a Marsnak a felszínén” – mondta Pál Bernadett.

„Úgy gondoltuk, hogy mivel a Földön is a folyó deltatorkolatokban, vizes környezetekben az agyagos kőzetek kiválóan alkalmasak a fosszíliáknak a megőrzésére, ezért valószínűleg, mivel mi emberek csak a víz alapú életet ismerjük, ezért feltételezhetjük, hogyha a Marson volt valamilyen hozzánk hasonló élet, akkor ennek a nyomait megtalálhatja egy ilyen környezetben” – hangsúlyozta a szakértő.

„A felvételen az látszik, hogy a sötét színű kékes – fekete bazaltos kőzetek között van egy szikla, ami sokkal fehérebb, világosabb. Ez azért van, mert nem bazaltos kőzet, hanem ez egy anortozit kőzet. Ezt a Perseverance megvizsgálta és kiderült, hogy annak a kőzetnek az összetétele az másmilyen, mint az őt körülvevő összes kőzet, tehát, valahonnan máshonnan származik” – fogalmazott a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa.

How did this Mars rock get its stripes? @NASAPersevere spotted this intriguing rock, which may have rolled down to the pebbly terrain near Jezero Crater’s rim.

The rover’s science team hopes to spot an outcrop of this new rock type on the drive uphill: https://t.co/p8Mc7KfuEx pic.twitter.com/ZyAJoGIUwE

— NASA (@NASA) September 26, 2024