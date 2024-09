A nagyon ritka sárgaszemű pingvin lett az év madara Új-Zélandon

A világ legritkább pingvinfaja, a sárgaszemű pingvin lett az év madara Új-Zélandon. A szemük körül jellegzetes világossárga tollazatú pingvinekből mindössze 160 pár él jelenleg a szigetországban.

A szigetországban, ahol nagyon kevés őshonos emlősfaj él, különösen nagy népszerűség övezi a gazdag és mára sok faj esetében kihalással fenyegetett madárvilágot. Az évente megrendezett versennyel a helyi őshonos, veszélyeztetett madárfajokra akarják felhívni a figyelmet.

A szemük körül jellegzetes világossárga tollazatú pingvinekből mindössze 160 pár él jelenleg a szigetországban.

A Déli-szigeten lévő Dunedin városa „fogadta örökbe” a maori nyelven hoiho nevű madarat, és a helyi közösség intenzív kampányának köszönhetően az első helyre repítették a kifejezetten zajos, ugyanakkor visszahúzódó természetű pingvinfajt.

A hoiho pingvinek a Déli-sziget keleti partvidékén és a Stewart-szigeten élnek, valamint a Déli-szigettől még további több száz kilométerre délre levő Auckland-szigeteken és a Campbell-szigeteken. Számuk az utóbbi 15 évben 78 százalékkal csökkent.

Állatvédők szerint a több szempontból is veszélyeztetett helyzetű sárgaszemű pingvineknek különösen jól jön most, hogy a szavazás megnyerésével nagyobb reflektorfénybe kerülnek.

A hoiho pingvinek túlélését betegségek és kutyatámadások is fenyegetik. Az apró, sebezhető fiókákra gyakran támadnak rá különféle ragadozók, például macskák, menyétek és vadászgörények is, amelyek akár a teljes költési területen végzetes ámokfutást vihetnek véghez. Bár a szárazföldön sikerült már olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek segítik a sárgaszemű pingvinek túlélését, ez a madárfaj, amely a vízből szerzi táplálékát, a tengeren továbbra is nagy veszélyeknek van kitéve a halászhálók miatt.

Az idei szavazáson második helyen végzett a Chatham-szigeteken élő fekete cinegelégykapó, amelyet szinte csodával határos módon sikerült megmenteni a kihalástól az 1980-as években. Az állatvédők erőfeszítéseinek köszönhetően az akkori mindössze öt példányból álló populációjuk mára 250-re duzzadt.

Több mint 50 ezren szavaztak idén az év madarának megválasztásán.

A korábbi évek voksolásait több alkalommal is beárnyékolták különféle csalási botrányok és külföldi beavatkozási kísérletek. Tavaly például John Oliver brit-amerikai humorista, népszerű tévéműsor-házigazda a hányó madárként is ismert puteketeke mellett kezdett kampányolni. Miután műsorában arra biztatta közönségét, hogy szavazzanak a puteketekére az új-zélandi év madara-szavazáson, rekordszámú, több mint 350 ezer hitelesített szavazatot számoltak össze, és a John Oliver által támogatott madár fölényes győzelmet aratott.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock