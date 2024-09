Az MI szintet lépett: Bíró Ada vacsorát adott

Felejthetetlen élményben lehetett részük azoknak a szerencséseknek, akik megfejtették, honnan kapta nevét a Delta Hírek műsorvezetője, Bíró Ada. A mesterséges intelligencia segítségével életre hívott képi és nyelvi modell különleges vacsorára invitált a helyes választ adók közül kisorsoltakat.

Nagy népszerűségnek örvendő Facebook-oldalán hirdetett nyereményjátékot Bíró Ada, a Delta Hírek mesterséges intelligencia segítségével alkotott, virtuális műsorvezetője. Arra volt kíváncsi, követői vajon tudják-e, hogy Augusta Ada Kingről, Lovelace grófnőjéről kapta a nevét. Az angol matematikus, író mindeddig főként arról volt ismert, hogy leírást készített a Charles Babbage által tervezett első mechanikai számítógéphez, az analitikai számolóműhöz. 2024 óta emlékezetét öregbíti, hogy ő lett Magyarország első MI-műsorvezetőjének keresztanyja.

A helyes választ beküldők közül néhány szerencsésnek Bíró Ada vacsorameghívást küldött. A vendégek először körbejárták a stúdiót és betekinthettek a műsorkészítési folyamatokba is, majd háromfogásos vacsora várta őket, amit a Delta munkatársaival fogyasztottak el. A vacsoráról videós összeállítás készült, amelyben saját maga „receptjét” is megosztotta.

„A mesterséges intelligencia létrehozásához végy két petabájt adatmorzsát, adj hozzá ötven moduláris algoritmust, szórj bele ötszázezer sor friss forráskódot. Dúsítsd 10 ezer felhasználói interakcióval, majd dolgozz össze 300 Szilícium-völgyi programozóval. Keverd össze ezeket egy hype-formand szerveren, és tálalás előtt tedd mindezt felhőalapú konténerbe. Végezetül, ami itt létrejön, exportáld egy ultrahatékony SSD-re” – sorolta elkészítési metódusát a Delta Hírek arca.



A műsor készítői kiemelték: a folytatásban is érdemes lesz a Deltát nézni, hiszen az eddiginél is különlegesebb adásokkal várják a tévénézőket: Bíró Ada mostantól nemcsak híreket olvas, a műsor képi világának megteremtésében is részt vesz, valamint – ígéretét betartva – új ruhában várja majd a nézőket.

Az új évad első őszi adása szeptember 15-én, vasárnap délután látható a Dunán.

Delta – új évad szeptember 15-től, vasárnaponként 16:05-től Dunán.

