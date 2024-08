CT-vel vizsgálták az ókori Egyiptomban mumifikált krokodilt a tudósok

Régészek CT segítségével megvizsgálták egy krokodil mumifikált testét, hogy kiderítsék, hogyan pusztult el, és az ókori egyiptomiak pontosan milyen kezeléseket alkalmaztak a testén.

Az egyiptomiak számára az állatok fontos vallási funkciót töltöttek be a földi életük és az istenek között mozogva. A sólymokat a napistennel, Hórusszal hozták összefüggésbe, míg a macskákat például Básztet istennővel.

Last meal of crocodile mummified in ancient Egypt revealed in CT scans 3,000 years later https://t.co/joNtoMb2mF — Live Science (@LiveScience) August 17, 2024

Az ókori Egyiptomban számos állat testét mumifikálták, legtöbbször felajánlásként, ajándékként az isteneknek.

Több olyan állatot is tartósítottak, amelyek mára kihaltak. Ilyen például az íbisz, egy hosszú lábú, görbe csőrű gázlómadár, amely egykor a Nílus partján élt.

Gyakran balzsamoztak be krokodilokat is, amiket Szobeknek, a víz és a Nílus istenének ajánlottak. A legtöbb ilyen lelet kistestű állatokból áll, ami arra utal, hogy az egyiptomiaknak volt módjuk kikeltetni és életben tartani a fiatal egyedeket, amíg szükség volt rájuk. Ezt az elméletet megerősíti, hogy régészek több olyan területet is felfedeztek, amelyekben tojásokat keltettek és a kis krokodilokat nevelték.

Régészek egy kifejlett, 2,23 méteres példány mumifikált testét vizsgálták meg. A kutatók CT-vizsgálatot végeztek a leleten, és megállapították, hogy a krokodil gyomra tele van apró kövekkel – ezeket gyakran lenyelik, hogy segítsen megemészteni az ételt. A gyomortartalom megtalálása arra utal, hogy a balzsamozók nem távolították el az elpusztult állat belső szerveit.

Az állat emésztőrendszerében találtak továbbá egy horgot, és egy nagyobb hal maradványait is.

A kutatást végző régészek szerint az ókori egyiptomiak csali segítségével foghattak be több kifejlett krokodilt – köztük a vizsgált példányt is –, hogy felajánlják azokat az isteneiknek.

Az akkori feljegyzésekben azonban kevés információt jegyeztek fel az állatok mumifikálásáról, de a kutatók remélik, hogy a modern technológia segítségével további titkokat is felfedhetnek.

A kiemelt kép illusztráció.

Forrás: Live Science