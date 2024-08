Kutatások szerint a macskatartás lehet a hosszú élet egyik titka

Kutatások szerint a macskák képesek olvasni az emberek arckifejezéséből és ennek megfelelően reagálnak. Tanulmányok bizonyítják azt is, hogy a cicákkal élők esetében alacsonyabb a szívroham kockázata is.

A Cats Protection macskavédelmi jótékonysági szervezet által az Egyesült Királyságban végzett felmérés szerint azok az emberek, akik macskákkal töltik az idejüket, arról számoltak be, hogy nyugodtabbnak érzik magukat – írja az Egészségkalauz. A felmérésben részt vevő macskatulajdonosok 87 százaléka úgy vélte, hogy a macskával való közös élet javítja az általános közérzetet, 76 százalékuk pedig úgy érezte, hogy

kedvencük segít megbirkózni a mindennapi stresszel.

„A nyugodtan doromboló macskával üldögélni egy mozgalmas nap végén nyugtató masszázs a léleknek. Talán azért, mert a dorombolás nyugalommal és a gyengéd kommunikációval társul, vagy azért, mert a rezgés frekvenciája olyan tartományban van, amely serkentheti a gyógyulást” – magyarázza Beth Skillings, a Cats Protection klinikai állatorvosa.

A macskák dekódolják, ha gazdájuk rosszul érzi magát, és ennek megfelelően reagálnak. Ezt sugallja egy tanulmány, amelyet az Animal Cognition című folyóiratban 2015-ben publikáltak. A szerzők, Moriah Galvan és Jennifer Vonk megállapították, hogy

a házimacskák képesek olvasni az emberek arckifejezéséből,

ami lehetővé teheti számukra, hogy ennek megfelelően reagáljanak.

Egy korábbi tanulmány pedig megállapította, hogy

a macskákkal együtt élő embereknél kisebb a szívroham kockázata.

Ezt a vizsgálati eredményt az Amerikai Szélütés Társaság (ASA) nemzetközi kongresszusán ismertette Adrian Quershi az ideggyógyászat professzora Minnesotában. Egészségügyi szempontból tíz éve figyelnek meg négyezernél több amerikait, akiknek életkora a vizsgálat kezdetén 30-75 év volt. A vizsgálat induláskor mindenki egészséges volt, senkinek semmiféle szív- és érbetegsége nem volt.

Az agyi érkatasztrófákkal foglalkozó legnagyobb nemzetközi tudományos találkozón Quershi bemutatta, hogy az otthonukban macskát nem cirógató családokhoz képes a cicatulajdonosok lényegesen ritkábban kaptak infarktust.

(Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

Egy másik tanulmány szerint azoknál a csecsemőknél, akik szőrös háziállatokkal, köztük macskákkal nőnek fel,

kisebb valószínűséggel alakul ki allergia és elhízás.

A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy az ilyen állatokkal élő csecsemőknél nagyobb volt két bélbaktérium – a Ruminococcus és az Oscillospira – populációja, amelyeknek a jelek szerint védő hatásuk van.

A The Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban tavaly közzétett kutatás szerint

a macskákkal való korai érintkezés az asztma alacsonyabb kockázatával is összefügg a gyermekeknél,

mivel a macskákkal való interakció hozzájárul ahhoz, hogy felszívódjon egy olyan típusú szialinsav, amely az úgy tűnik, szabályozza a gyulladásos reakciókat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Komka Péter)