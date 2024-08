Óriási mennyiségű víz húzódhat meg a kutatók szerint a Mars felszíne alatt

Egy új tanulmány szerint óriási mennyiségű folyékony víz húzódhat meg a Mars felszíne alatt, azonban a 10-20 kilométer mélyen lévő vizet, amely a felszínen akár óceánokat tölthetne meg, a gyakorlatban nagyon nehéz lenne elérni.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerzői a NASA InSight marsszondájától kapott adatok alapján úgy becsülték, hogy a Mars felszíne alatt annyi víz található, amennyi akár egy-két kilométer magasságban boríthatná be a vörös bolygót.

A tudósok azonban hozzáfűzték, hogy mivel a víz mintegy 11,5 és 20 kilométer mélységben húzódik meg a felszín alatt a kőzetek repedéseiben, ezt nehéz lenne felhasználni egy későbbi marsi kolónia ellátására, hiszen még a Földön sem egyszerű egy kilométeres mélységű kutat fúrni.

Vashan Wright, a San Diegó-i Kaliforniai Egyetem oceanográfiai és földtudományi központjának tudósa szerint ahhoz, hogy a Mars éghajlati, felszíni és belső alakulását megérthessük, kulcsfontosságú a bolygó vízkörforgásának megismerése. Ennek pedig jó kiindulópontja lehet annak meghatározása, hogy hol van víz, és mennyi van belőle – mondta a kutató.

A Marsra küldött űrszondák és leszállóegységek hosszú ideje vizsgálják, hogy mi történt a bolygón mintegy hárommilliárd évvel ezelőtt található vízzel, továbbá arra is keresik a választ, hogy ez mikor történhetett, és hogy volt-e vagy van-e élet a bolygón.

Az InSight négyéves küldetése alatt több mint 1300 marsrengést észlelt és feltérképezte a vörös bolygó rengésveszélyes régióit. A marsszonda 2018 novemberében érkezett a Marsra a szeizmikus hullámok tanulmányozására, ami a bolygóképződés tanulmányozásában nyújthat segítséget a tudósoknak. Az új tanulmány szerint, amelyhez az InSight 2022-ben véget ért küldetésének adatait dolgozták fel, a korábban a Mars felszínén lévő víz nagy része nem az űrbe távozott, hanem leszűrődött a kéregbe.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/NASA/Hubble)