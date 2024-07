Hosszú évmilliók után újraindult a csillagképződés a messzi, halottnak hitt galaxisban

„Láttunk már olyan galaxisokat, amelyekben felgyorsult a csillagképződés, és olyanokat is, amelyekben megállt. De ez az első eset, hogy olyan galaxist láttunk, amelyben a folyamat hosszú időre leállt, majd képes volt újraindulni. Ez olyan, mintha a galaxis megfiatalodott volna” – mondta a Guido Roberts-Borsani, a Genovai Egyetem csillagásza.

Roberts-Borsani és kollégái a James Webb űrteleszkóppal vizsgálták a A2744-YD4 nevű galaxist, amely jelenleg olyan állapotban van, amilyenben körülbelül 650 millió évvel az ősrobbanás után lehetett.

