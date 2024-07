Szigorodhat a piac: Két nyomtatóóriás fogott össze a cégekért és a környezetvédelemért

A legtöbb vállalkozás még ma is a papír alapú iratkezelést preferálja, ami egyrészt hatalmas terhet ró a környezetre, másrészt pedig olyan fejlesztést igényel a közeljövőben, ami fenntarthatóvá és hatékonnyá is teszi egyben az irodai működést. Ennek érdekében fogott össze két nyomtatóóriás, hogy a vállalkozások átállását megkönnyítsék.

Noha a legtöbb cég immár nagyrészt digitális alapon működik, a kis- és középvállalkozások 79 százaléka még ma is a papír alapú iratkezelést preferálja, derül ki a kornyezetbaratnyomtato.hu által összegyűjtött tapasztalatokból. A felmérés szerint a cégek négyötöde rendszeresen kinyomtatja az elektronikusan kitöltött önéletrajzokat, szerződéseket, számlákat és a legfontosabb üzeneteket, ezt a szokást pedig nehezen hagyják el megszokásból vagy biztonságérzetből. A vállalkozások nagy része nem is gondol bele, hogy az elavult nyomtatók használatával mekkora terhet ró a környezetre, nem beszélve arról, hogy sokan a kommunális hulladékba dobják a kártékony kellékanyagokat.

Hamarosan azonban szigorodhat a nyomtatók piaca és kötelezővé tehetik a részecskeszűrőket ezekben az eszközökben, ami rengeteg magyar vállalatot is érint. A lépésre azért van szükség, hogy a régebbi, ózont termelő típusok használatát csökkentsék és a jelenleg kevésbé környezettudatos nyomtatási szokásokat átalakítsák. A cégek nagy része azonban nincs tisztában azzal, hogy milyen eszközökre cserélhetik le a régi készülékeket, ráadásul az anyagi vonzatától is tartanak. Ezt az átállást szeretné megkönnyíteni együttműködésükkel a már több mint 4000 készülékkel működő, környezetbarát és leállásmentes irodát biztosító TechOffice és az EPSON.

Nem drágább, de gazdaságosabb

„Fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül drágább a környezetbarát nyomtató, mint egy hagyományos technikával működő új készülék. Ráadásul gazdaságosabbak az előbbiek hosszú távon, hiszen kevesebb a cserélendő kopó alkatrész, az áramfelhasználás pedig akár 90 százalékkal kevesebb is lehet ezeknek a készülékeknek a használatával” – magyarázta Tál Dávid, a kornyezetbaratnyomtato.hu alapító-ügyvezetője.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy sok vállalkozás nem is foglalkozik a fent említett problémával, így mi is igyekszünk felhívni a cégek figyelmét arra, hogy érdemes időben elkezdeni lecserélni az elavult berendezéseket, hogy a szigorítás életbe lépése ne érje őket derült égből villámcsapásként.

„A kezdetektől kezdve olyan partnert kerestünk, akik olyan nyomtatókat gyártanak, amelyek nem csak leállásmentes irodát biztosítanak, de a környezet fenntarthatóságát is garantálják. Az együttműködésünkkel szeretnénk segíteni a vállalkozásokat abban, hogy a nekik megfelelő kapacitású és tudású környezetbarát eszközökre cserélhessék le a nyomtatóikat. Éppen ezért kezdtük el a beszámítási akciónkat is, amely biztosítja, hogy a beszámítási értékhatárig leadhatják a régi nyomtatókat az újakért cserébe” – tette hozzá Tál Dávid.