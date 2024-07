Világraszóló magyar találmányok szombat este a Dunán

Mi köti össze az autógyártást, a fizikát, az űrkutatást, a sportot és a zenét? A kreatív magyar agy. A Duna a kultúra és a tudomány területét évtizedek óta meghatározó eszközöket, valamint innovatív találmányokat vonultat fel július 13-án este. A Rubik Ernő születésnapja tiszteletére, a feltalálókat és vívmányaikat egybegyűjtő A bűvös magyar elme című műsort új párosként Rókusfalvy Lili és Fejős Ádám vezeti.

Tematikus műsorfolyammal ünnepli a magyar zseniket és találmányaikat a közmédia július 13-án. A Duna szórakoztató-ismeretterjesztő műsora mintegy 70 percben egészen napjainkig mutatja be az emberiség egyetemes történetét befolyásoló magyar felfedezéseket az autóipar, a fizika, az űrkutatás, a sport és a zene területéről. A bűvös magyar elme új műsorvezetőpárosa a Duna show-műsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili és a Delta házigazdája, a közmédia meteorológusa, Fejős Ádám.

A forradalmi újításokról szóló műsor nem lenne teljes a Delta mesterséges intelligencia alkotta műsorvezetője nélkül: Bíró Ada is érdekességekkel készül a magyar találmányokról.

„Izgalmas új kihívás, mert tudományos műsort korábban nem vezettem, és több esetben nemcsak megmutatjuk a találmányokat, hanem interaktív résztvevőként ki is próbáljuk őket. Sok olyan felfedezést mutatunk be, amelyekről sokan nem is gondolnák, hogy magyar vagy magyar vonatkozású” – árulta el Rókusfalvy Lili.

Fejős Ádám kiemelte: „a régmúltból és közelmúltból egyaránt csemegézünk, ismert vendégek és szakértők érkeznek. Egyszerre lesz ismeretterjesztő és szórakoztató, valamint arra is jó alkalom, hogy Rókusfalvy Lilivel először vezessünk együtt műsort.”

A hiánypótló műsor felidéz régi találmányokat és testközelbe hoz új felfedezéseket. Szalay Balázs autóversenyző a T-modellt mutatja be, a Neumann-elvű számítógépek kezdetéig tartó időutazásban egy informatika történész kalauzolja a nézőket.

Rókusfalvy Lili kipróbálja az űrutazási kísérletekhez használt szélcsatornát, valamint a hanglemezgyártás technológiájában mélyül el. Szentpáli Roland és Juhász Zoltán hangszer-innovációjukat, a twobát ismertetik. A műsorban mások mellett megszólal az idén 50 éves bűvös kocka atyja, a július 13-án 80. születésnapját ünneplő Rubik Ernő, és az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan, továbbá Benkő Péter és Mikó István színművészek úgy játszanak együtt, ahogyan még nem láthatták őket.

A bűvös magyar elme július 13-án, szombaton 19:40-től a Dunán.

