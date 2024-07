Sétálóutca építése közben bukkantak rá a történelmi leletre a Vatikánban

A felfedezésre az Angyalvárat a Szent Péter-bazilikával és a Via della Conciliazione sugárúttal, Róma leglátogatottabb turistalátványosságaival összekötő sétálóutca kialakításának munkálatai során találtak rá.

Ruins of ancient garden likely owned by Emperor Caligula uncovered near Vatican https://t.co/xldfV1ACfK pic.twitter.com/0CndFV7F7L

— New York Post (@nypost) July 4, 2024