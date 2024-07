Belátható időn belül lakott bolygót találhat a NASA földönkívüliekre vadászó teleszkópja

Egy asztrofizikus, aki az amerikai űrügynökséggel együtt dolgozik a Földhöz hasonló exobolygók felkutatásán, azzal állt elő, hogy a NASA tervezett új teleszkópja, a Habitable Worlds Observatory (HWO) még a mi életünkben bizonyítékot találhat a földön kívüli életre. Exobolygóknak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek.

NASA’s alien-hunting telescope could find an inhabited planet by 2050, scientist claims https://t.co/TEMuSZU2O6 pic.twitter.com/Fpm8kqGbxy

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2024