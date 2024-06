Farkas Bertalan jótanácsokkal látta el a magyar űrhajósokat  

Több hónapos amerikai kiképzés vár a következő magyar kutatóűrhajós-küldetés résztvevőire, a Hunor Program két kiválasztottjára. Kapu Tibor és tartalékosa, Cserényi Gyula az M2 Petőfi TV élő műsorában a felkészülés kulisszatitkai mellett azt is megosztották, milyen útravalót kaptak az első magyar űrhajóstól, Farkas Bertalantól.

A kiválasztási folyamat véget ért, de Kapu Tibor és tartalékosa, Cserényi Gyula nem pihen, hiszen hamarosan az Amerikai Egyesült Államokban folytatják kiképzésüket. Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában a tréning legfontosabb elemeiről meséltek: elsődleges feladatuk a Nemzetközi Űrállomás berendezéseinek üzemeltetését és a vészhelyzeti protokollt kell hibátlanul elsajátítaniuk.

A következő magyar kutatóűrhajósok azt is megosztották, hogy egészségi állapotukat szakemberek folyamatosan nyomon követik: hathetente teljes vérkép, szív- és érrendszeri, valamint tüdőgyógyászati vizsgálatokon vesznek részt, erőnlétük szinten tartására edzéstervet követnek. A szakmai és a testi felkészülés mellett mentális egészségükre is odafigyelnek, mindehhez családjuk és legfőbb példaképük is segítséget nyújt.

„Több alkalommal volt szerencsénk találkozni Farkas Bertalannal. 44 évvel ezelőtt, amikor ő vehetett részt űrutazáson még nagyon más volt a felkészülés és a kiképzés jellege. Több mint két évet töltött Csillagvárosban, a Jurij Gagarin Űrhajóskiképző Központban. Azzal a jótanáccsal engedett el bennünket, hogy mindenhez jókedvvel álljunk hozzá, és legyünk nagyon türelmesek” – osztotta meg Kapu Tibor.

„Most rajtunk a sor. Mindkettőnknek fontos, hogy példát mutassunk a fiataloknak. Az űripar egy feltörekvő ágazat, ezért érdemes ilyen irányú tanulmányokat folytatni” – hangsúlyozta Cserényi Gyula, aki édesapaként nagy felelősséget érez abban, hogy a következő generációnak átadja: az álmok határa lehet a csillagos ég, mert az közelebb van, mint gondolnánk.

A Hunor Program és a Kossuth Rádió együttműködésnek köszönhetően, az érdeklődők folyamatosan követhetik a magyar űrprojekt fejleményeit, a felkészülés időszakától a kilövés pillanatáig.

