Véget ért a hátborzongató mexikói jelenség vizsgálata

Befejeződött az „alvilág kapujának” nevezett régészeti ásatás vizsgálata. Mint kiderült, a Manhattanben megtalált leletet az 1960-as években lophatták el a mexikói Juxtlahuaca-barlangból.

Examination of eerie ‘portal to the underworld’ finally ends — here’s what was found https://t.co/EVdLilQ5EF pic.twitter.com/AiQQBHFHYT

— New York Post (@nypost) June 19, 2024