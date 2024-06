Genetikai elemzés világított rá maja rituális temetések gyakorlatára

A Nature folyóiratban szerdán megjelent kutatásban 64 gyermek maradványainak genetikai elemzését végezték el, akiket i. sz. 500 és 900 között temettek el rituálisan az egykori maja civilizáció Yucatán-félszigeten lévő egyik központjában, Chichén Itzában, a mai Mexikó területén.

A kutatás szerint a gyermekek mind három és hat év közötti kisfiúk voltak. Az áldozatok közeli rokoni kapcsolatban álltak egymással, két egypetéjű ikerpár is volt közöttük.

A gyermeket az elemzés szerint mintegy 500 év leforgása alatt áldozták fel, többségüket Chichén Itza fénykorában, i. sz. 800 és 1000 között.

A kutatók úgy vélik, a rituális temetések kapcsolatban lehetnek a maja eredetmítoszokat leíró Popol Vuhban olvasható mítosszal a hős ikrekről, akikből a Nap és a Hold formálódott.

