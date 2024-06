Ezermilliárd dollárral megnövelheti a bankok bevételét a mesterséges intelligencia az évtized végére a Roland Berger felmérése szerint

A bankszektor globális bevételét ezer milliárd dollárral is megnövelheti a mesterséges intelligencia használata 2030-ra a Roland Berger felmérése szerint.

A tanácsadó cég szerdai közleményében jelezte: a mesterséges intelligencia a jelentősen növekvő üzleti forgalom, a jobb árazás és a jobb ügyfélélmény révén fog többletbevételeket generálni, emellett pedig akár 30 százalékkal csökkennek majd a működési és a kockázati költségek, ehhez azonban fel kell ismerni a használatában rejlő lehetőségeket.

A Roland Berger több mint 50 felhasználási esetet azonosított a mesterséges intelligencia banki alkalmazására. Az ügyfélközpontú, ügyfélkapcsolati alkalmazások a lakossági banki szolgáltatásoktól kezdve a vagyon- és befektetési menedzsmentig minden területen segíthetik a növekedést és javíthatják az ügyfelek elégedettségét.

A középszintű irodai alkalmazásokkal szemben a mesterséges intelligencia kiváló eredményeket hoz a csalások felderítésében és megelőzésében például a pénzmosás elleni küzdelem területén. A kiberbiztonság és a kiberellenálló-képesség további két olyan terület, ahol a mesterséges intelligencia már most is jelentős előnyökkel jár. A back-office alkalmazások, például a fizetési műveletek és az informatikai műveletek, de az adatkivonás, a dokumentumfeldolgozás és minden más automatizálható folyamat is nyilvánvaló célpontja a mesterséges intelligencia alkalmazásának – írták.

A tanácsadó ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek térhódítása miatt új kockázatokkal és bizonytalanságokkal is foglalkozni kell a pénzügyi szolgáltató szervezetekben.

Az elmúlt két évben tapasztalt gyors fejlődés tovább gyorsul a közlemény szerint. A Roland Berger felidézte, hogy banki vezetők körében végzett nemzetközi felmérése szerint a vezetők 2025 végére várják a fordulópont elérését, ami után a mesterséges intelligenciát leggyorsabban alkalmazó bankok elkezdik realizálni az előnyöket.

