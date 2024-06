Kapu Tiborra és Cserényi Gyulára több hónapos amerikai kiképzés vár

Küszöbön áll a következő magyar kutatóűrhajós-küldetés: Kapu Tibor és tartalékosa, Cserényi Gyula néhány hónapon belül az Amerikai Egyesült Államokban folytathatják kiképzésüket. A kiválasztás kulisszatitkairól a Kossuth Rádió Irány az űr! című műsorában beszéltek a program legeredményesebb résztvevői.

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ültek be először a Kossuth Rádió stúdiójába a HUNOR-program űrhajósjelöltjei. A történelmi jelentőségű projekt mostanra fontos mérföldkőhöz érkezett: az Irányító Testület kiválasztotta a következő kutatóűrhajósokat, akik több mint negyven év után ismét Magyarországot képviselhetik majd egy küldetésen. Kapu Tibor, az első számú jelölt mellett Cserényi Gyula, tartalékos kutatóűrhajós is elvégzi a kiképzés utolsó fázisát. A kiválasztottakat Szijjártó Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere jelentette be, majd Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált nekik.

Kapu Tibor 32 éves fejlesztőmérnök, a Műegyetemen végzett gépészmérnökként, dolgozott a gyógyszeriparban, majd hibrid autók akkumulátorainak és űrhajósok sugárzásvédelmét szolgáló technológiák fejlesztésében vett részt. Tartalékosa, Cserényi Gyula 33 éves, erősáramú villamosmérnök, aki a program előtt magasfeszültségű elektromos hálózatok üzemeltetésével foglalkozott. A mérnöki gondolkodáson túl az is közös bennük, hogy mindketten a gyógyszerkísérleteket várják legjobban a tudományos programban.

A Kossuth Rádió Irány az űr! műsorában elárulták, az Irányító Testület döntése után egy üres terembe szólították a jelölteket, ahova névsor szerint mentek be, és mindössze egyetlen boríték várta ott őket. Kapu Tibor többször is átolvasta a dokumentumot, mert először nem akart hinni a szemének: ő lesz a következő magyar űrhajós.

„Fantasztikus érzés, ugyanakkor azt nem lehet elfelejteni, hogy a másik három jelölt, akikkel közösen vállalkoztunk erre az útra, más eredménnyel végzett, mint én. Az elmúlt időszak igazi csapattá kovácsolt össze bennünket, és hálás vagyok nekik, hogy együtt örültek velem” – kezdte a HUNOR-program kiválasztottja. Kapu Tibor hozzátette, a szüleinek mondta el először a jó hírt, akik azt a büszkeség mellett természetes aggodalommal fogadták.

„Ez egy nagyon fontos lépcsőfok, de két lábbal állunk a földön. A munka folytatódik, néhány hónap múlva utazunk ki Amerikába, ahol több hónapos kiképzés vár ránk” – mondta Cserényi Gyula, aki feleségével osztotta meg először a hírt, hogy tartalékos lett. A két kiválasztottnak szinte teljesen azonos lesz a felkészülése: elsajátítják az űrhajó és űrállomás legkülönfélébb protokolljait, megismerkednek valamennyi új munkatársukkal és a teljes tudományos programmal is.

Kapu Tibor legfőbb céljának azt tekinti, hogy a fiatalabb generációkat inspirálja: „merjenek nagyot álmodni, hogy ne teljen el újabb 44 év a következő magyar kutatóűrhajós kiképzéséig” – üzente az éteren keresztül a pályaválasztás előtt állóknak.

Köszönetüket fejezték ki a kiemelt sajtóérdeklődésért, különösképpen a felkészülést egy éve kísérő Kossuth Rádió Irány az űr! című műsorának, amelynek köszönhetően az első pillanatoktól kezdve megoszthatták a közönséggel a program fejleményeit. Kapu Tibornak már van egy jól csengő mondata, amelyet szülővárosának köszönhet és magával visz az űrbe: Hajrá Nyíregy-NASA!

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán.