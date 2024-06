Már az ókori egyiptomiak is megpróbálhatták kezelni a rákot

Egy új tanulmány szerint már az ókori egyiptomiak is próbálták megérteni és kezelni a rákos megbetegedéseket. Régészek egy körülbelül négyezer éves koponyán éles vágásnyomokat találtak, amelyek akár egy műtétből vagy boncolásból is származhattak.

Ancient Egyptians tried to treat cancer 4,000 years ago, cut-marked skull indicates https://t.co/bkgEcknDqZ — Live Science (@LiveScience) May 29, 2024

A koponya – amely egy 30-35 év körüli férfié volt – egy részén nagy méretű elváltozást találtak, amit feltehetően egy daganat okozott. A vágásnyomok e körül futottak, ami arra is utalhat, hogy valaki megpróbálta megoperálni a daganatot.

„Amikor először láttuk a vágásnyomokat a mikroszkóp alatt, alig hittünk a szemünknek” – mondta Tatiana Tondini, a németországi Tubingeni Egyetem kutatója.

Edgard Camaros professzor, a spanyolországi Santiago de Compostela Egyetem paleopatológusa azonban úgy véli, hogy a pácienst nem életében műtötték meg. Camaros úgy véli, a vágásnyomok boncolásból származhatnak.

„Mindkét elképzelés a daganatokkal szorosan összefüggő orvosi beavatkozásról árulkodik, ami már önmagában is lenyűgöző” – mondta Camaros.

„Ez a lelet egyedülálló bizonyíték arra, hogy az ókori egyiptomi orvoslás hogyan próbálta kezelni vagy feltárni a rákot több mint négyezer évvel ezelőtt”

– tette hozzá.

A Frontiers in Medicine című szaklapban közzétett kutatásban a régészek leírták, hogy bár a rákot gyakran modern betegségnek tartják, és a rossz, egészségtelen szokásokkal és a rákkeltő anyagokkal hozzák kapcsolatba, de több bizonyíték is utal arra, hogy a betegség már az ősi civilizációkat is érintette.

Az ókori egyiptomiak igen jártasak voltak az orvoslásban, fejlett anatómiai és sebészeti ismeretekkel rendelkeztek. Számos betegséget tudtak kezelni, ellátták a sebeket és töréseket, még fogat is tudtak tömni.

A régészek egy másik, körülbelül kétezer éves koponyát is vizsgáltak, amin szintén rákos megbetegedésre utaló jeleket fedeztek fel.

„A csonton található elváltozások jellemzői alapján megállapítottuk, hogy rákos daganattal küzdött az érintett” – mondta Camaros a koponyáról, ami egy ötven évnél idősebb nőé lehetett. A női koponyán két gyógyult elváltozást fedeztek fel, amit szintén éles eszköz okozott. Ez azért szokatlan, mert a legtöbb erőszakkal kapcsolatos sérülést rendszerint férfiak maradványain találnak.

A régészek a tanulmányban leírták, hogy még több vizsgálatot terveznek, hogy kiderítsék, hogyan próbálták meg kezelni az ősi társadalmak a rákot.

A kiemelt kép illusztráció.

Forrás: Independent