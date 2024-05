Delta a Nobel-díjas Krausz Ferenccel vasárnap délután a Dunán

„A kutatást hivatásnak érzem. Az igazi kutató sohasem érkezik meg, hiszen mindig vannak újabb kérdések, amelyek megválaszolása új lehetőséget nyit meg, új irányba visz minket” – így fogalmaz hitvallásáról a Deltában Krausz Ferenc, aki az anyagban lévő elektronok dinamikájának tanulmányozására szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszerekért kapta az elismerést megosztva két kutatótársával. A súlyos betegségek gyógyítását elősegíthető felfedezést személetes példával is leírja a Deltában. Munkássága kapcsolódik Vastag László a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ cégvezetőjének tevékenységéhez is, amely az egészségügy forradalmasítását, a betegségek korai észlelését célozza. Krausz Ferenc kutatásának is köszönhetően várhatóan 2030-ra a mindennapi orvoslásban is alkalmazhatják a vérvizsgálaton alapuló módszert. Ennek részleteit is megismerhetik a vasárnapi adásban.

A Nobel fogalomra épülő Deltában a svéd vegyész, Alfred Nobel munkássága és a dinamit feltalálásnak, tökéletesítésének története is megjelenik, valamint a végrendelete nyomán életre hívott legnagyobb szakmai elismerés hazánkat érintő vonatkozásait is megismerhetik. 18 magyar gyökerekkel rendelkező Nobel-díjasunk van, közülük 12-en Magyarországon születtek. Hogy ezzel a Nobel-díjas országok listáján milyen helyet foglal el hazánk, megtudhatják Csillag István professzor emeritisutól, aki a Nobel-díj Jelölő Bizottságának tagjaként a jelöltállítás titkokkal teli folyamatába is beavatja a nézőket. A Delta vasárnapi adásának izgalmas beszélgetéseit fűszerezi, hogy a műsorvezető, Fejős Ádám maga is megpróbálkozik az Alfred Nobelhez köthető dinamit előállításával.

A hazai televíziózásban jelenleg egyedülálló, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott képi és nyelvi modell, Bíró Ada a Delta Hírekben a Nobel-díjakhoz köthető tudományos érdekességekkel várja a nézőket.

Delta – vasárnaponként 16:10-től a Dunán.