Kapu Tibor, a következő magyar űrhajós: „Számomra az volt a legnehezebb, hogy ne versenynek tekintsem a kiválasztást”

Történelmi bejelentést tett hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: a KKM szakértői bizottsága kiválasztotta a következő űrhajósokat, akik több mint 40 év után ismét Magyarországot képviselhetik majd egy küldetésen. Kapu Tibor, az első számú jelölt felkészülését egy tartalék kutató-űrhajós, Cserényi Gyula segíti mostantól. Mindketten mérnökök, ezért mindketten „másként látják” a világot, és mindketten nagyon izgultak a döntés bejelentése előtt – árulták el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

– Egyetemistaként már azelőtt komolyan érdeklődtem a rakétatechnológiák iránt, hogy a HUNOR programba bekerültem volna. Ez a program igazából csak „szembejött” – mondta Kapu Tibor, a 31 éves gépészmérnök arról, hogyan kezdődött a kötődése a világűrhöz.

Budapest, 2024. január 29.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Kapu Tibor kutatóûrhajós Budapesten 2024. május 27-én.

MTI/KKM

„Gyakorlatilag mindenféle természettudomány iránt érdeklődtem, de mérnökként más szemlélettel tekintünk a világra, mint az emberek többsége” – erősítette meg Cserényi Gyula, aki 35 éves és villamosmérnök.

Teljesítménykényszer

A kiválasztási folyamat izgalmairól szólva Kapu Tibor elmondta: „Szürreális élménynek nevezném, habár még csak másfél nap telt el a hír bejelentése óta.

Egy nagyon izgalmas irányítótestületi ülés után kaptuk meg az eredményt egy lezárt borítékban, egyesével. Bementünk egy külön szobába a Külügyminisztériumban, és ott fogadott minket a hír. Az embernek volt ideje feldolgozni a történteket, legalábbis akkor még ezt hittem. De valójában ahogy a szobában eltöltött öt-tíz perc nem volt elég, úgy igazából az azóta eltelt másfél nap sem volt elég arra, hogy feldolgozzam (a döntést)”

– ismerte el a magyar űrhajósjelölt.

Cserényi Gyula úgy fogalmazott, hogy a HUNOR Magyar Űrhajós Programban eddig eltöltött 14 hónapos felkészülési időszak egy hosszú verseny volt, amelyet a tartalék űrhajós egy maratoni futáshoz hasonlított, de a hétfői bejelentés „megkoronázta ezt az egy évet”.

„Nem volt nehéz programunk, nagyon élvezetes program volt. Talán számomra az volt a legnehezebb, hogy leküzdjem magamban a dolog versenyjellegét, és fókuszáljunk arra, hogy valódi csapatmunkát kell elvégeznünk, nekünk négyen” – mondta Kapu Tibor, aki Farkas Bertalan 1980-as űrrepülése óta az első magyar űrhajós lehet a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén.







Cserényi Gyula kitért arra is, hogy komoly és fárasztó volt a heti tizen-egynéhány órányi fizikai edzés, a terheléses gyakorlatok, „miközben az ember szeretne a feleségével, a családdal is időt tölteni”. Emellett az űrhajósjelölteknek volt munkahelyük is, a napi programjuk tehát gyakran változott, hogy mikor, hová kell mennünk.

A közeljövőről szólva Kapu Tibor elmondta, hamarosan kiutaznak az Egyesült Államokba, ahol 8-10 hónapot töltenek majd felkészüléssel, utána következhet az űrrepülés és a kutatások elvégzése a Nemzetközi Űrállomáson (ISS).

Az űrrepülést a NASA a Space-X-szel közösen szervezi, az utóbbi által gyártott kapszulával fogják elhagyni a Földet. A magyar űrhajósnak három társa lesz, azaz négyfős küldetés részeseként tölthet el néhány hetet a világűrben.