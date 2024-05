Kutatók szerint sokan azzal sincsenek tisztában, hogy túlsúlyosak

Elavult az évtizedes módszertan, amivel eddig tartották számon, ki számít túlsúlyosnak, állítja egy friss tanulmány.

Egy friss tanulmány szerint sokkal többen lehetnek túlsúlyosak világszerte, mint azt eddig gondolták – írja a BBC.

A jelenség magyarázata abban keresendő, hogy a kalóriaszámításnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által is használt, elavult módszere miatt sokan nem veszik eléggé komolyan az étrendjüket, és abba az illúzióba ringatják magukat, hogy nincsenek is elhízva. A jelenség főleg a középkorú emberek érinti, a brit közszolgálati média idézi a WHO skálarendszerét is, amely részletesen mutatja a jelenleg elfogadott, optimálisnak tekintett testsúly mértékét korosztályok szerint lebontva.

A tanulmány szerint a WHO módszere gyors és egyszerű, azonban alapvető problémája, hogy nem tesz különbséget a zsír, az izomzat és a csont között.

A római Tor Vergata Egyetem szakértői 4800 negyven és nyolcvan év közötti felnőtt bevonásával vizsgáltak egy új, a testzsírszázalék mérésén alapuló módszert.

A WHO szabványa szerint a vizsgált férfiak 38 százalékának, míg a nők 41 százalékának volt 30 feletti a BMI értéke, a testzsírszázalékuk alapján azonban a férfiak 71, míg a nők 64 százaléka számított elhízottnak.

A tanulmányt szerző vezető kutató szerint:

az elavult WHO-sztenderdek használata miatt egyre nehezebb lesz kiszűrni a daganatos és szívelégtelenséggel járó betegségeket, és hozzájárulhat a 2-es típusú cukorbetegek számának növekedéséhez is.

„Egy új eszközre van szükségünk az elhízás szűrésére, amely mindenkire alkalmazható” – nyilatkozta egy a kutatásban résztvevő szakember. A tanulmány egy új felosztású testtömegindex-rendszert javasol az elhízás meghatározásához, amit klinikai körülmények között vizsgálnának az adott páciensen, így figyelembe véve a zsír, az izomzat és a csont súlyának mértékét.

