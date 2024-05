Tükörnek tűnik, de amit látunk benne, ötezer kilométerre van – portál nyílt a két város között

A Star Trekben vagy éppen a Csillagkapuban a portálok időn és téren át nyitnak utat új világokba, s bár ez a jelenünkben még mindig csak science fiction, létezik egy portál New York és Dublin között, mely bár egy kerek tükörnek tűnik, valójában a nap 24 órájában összeköti az egymástól 5 ezer kilométerre lévő két nagyvárost. Mindez egy művész agyszüleménye, aki az élő streames installációjával össze szeretné kötni a világot.

Valami egészen különleges dolog fogadja az embereket a dublini főposta és az ikonikus Spire épülettel szemben. Egy élő videóportál, mely tulajdonképpen egy valós idejű videós kapcsolatot hoz létre New York és Dublin között, a turistákat és a helyieket is egyaránt lenyűgözve.

A 24 órás élő közvetítés egy nagy, kör alakú képernyőn keresztül zajlik, amelyet közvetlenül a North Earl Street és az O’Connell Street a kereszteződésénél állítottak fel.

A dublini emberek így egész nap láthatják, mi történik New Yorkban, legalábbis a Flatiron South Public Plazán, a Broadway, az Ötödik sugárút és a 23. utca sarkán, a Nagy Alma egyik legdinamikusabb kereszteződésében. És persze a dolog fordítva is működik, a New York-iak is bármikor átintegethetnek az Atlanti-óceánon túlra.

A projekt lényege, hogy a technológia segítségével összekösse az óceán két partján élő polgárokat.

Benediktas Gylys litván művész álmodta meg a projektet. A portál a nyár folyamán a dublini utcakép szerves részévé válik, és egészen őszig az is marad. A projekt keretében mindkét város portálja előtt kulturális előadások elevenednek majd meg, melyet a másik város lakói elő közvetítésen keresztül nézhetnek.

Júliustól a dublini portál más nagyvárosokkal is összekapcsolódik, így Lengyelország, Brazília és Litvánia egy-egy nagyvárosában is portál nyílik a következő hónapokban.