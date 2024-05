Negyven évre eltűnt, majd visszatért – megfejtették az Antarktiszon tátongó, óriási lyuk rejtélyét

A tudósok megfejtették a rejtélyt, hogyan keletkezett nyolc évvel ezelőtt az Antarktisz jegén egy nagyjából Ausztria méretű lyuk. A nyílást először 1974-ben fedezték fel, ami a következő két évben végig fennmaradt, majd a jéggel körülvett tengervizes lyuk egyszer csak bezárult, és közel negyven évig nem is tért vissza. A tudósok akkor úgy gondolták, különleges folyamattal van dolguk, de akkor még nem tudták az okát.

Scientists solve mystery of Antarctica’s giant hole that was twice the size of New Jersey when it appeared in 2016 https://t.co/jFIjEa4rZV pic.twitter.com/000yPHomEP

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 2, 2024