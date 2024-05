Saját magát gyógyította meg egy orángután

A Rakus nevű orángután megfigyelése során a biológusok észrevették, amint egy gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású, a hagyományos orvoslásban általánosan használt kúszónövény nedvét fogyasztja, majd többször is nyílt sebére keni azt.

Isabelle Laumer, a német etológiai intézet munkatársa szerint Rakus valószínűleg egy szomszédos hímmel folytatott harc során sebesült meg.

– mondta Laumer.

#Orangutans might treat their own injuries! 🦧

An individual named Rakus was seen applying an antibacterial plant to a head wound, which could have helped it heal 👨‍⚕️

It’s not just apes who self-medicate, either. Discover medical care in nature 👇https://t.co/F9qoxos63k

— Natural History Museum (@NHM_London) May 2, 2024