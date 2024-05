Találtak egy vulkánt, amely naponta 2,2 millió forintnyi aranyport lövell ki

Aranyport lövell ki magából egy vulkán az Antarktiszon.

Egy 2017-ben végzett kutatás során összesen 138 vulkánt azonosítottak az Antarktiszon, melyek közül a legtöbb szunnyad, azonban 8–9 ma is aktívan működik.

A sok közül az egyik a különleges Mt. Erebus, amely viselkedése még a tapasztalt vulkánkutatókat is megdöbbentette.

Ez a vulkán, amely 3794 méteres tengerszint feletti magasságával az egész déli félteke legmagasabb tűzhányója, rendszeresen gáz és gőzfelhőket lövell ki magából, amelyben apró, 20 mikrométernél nem nagyobb fémes aranykristályok találhatók.

A tudósok szerint egy nap alatt átlagosan 80 gramm aranyat lövell ki, amelynek értéke 6000 dollár, ami megközelítőleg 2,2 millió forint.

