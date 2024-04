Új párját keresi a világ legidősebb madara

A Wisdom néven ismert Laysan-albatrosz a brit SWNS hírszolgálat szerint a Csendes-óceán északi részén található Midway-atoll Nemzeti Vadonleső Menedékhelyen táncolt a potenciális társaival.

BREAKING: World’s oldest known wild bird, Wisdom, is spotted courting new suitors https://t.co/TwVGmXn4yS

— Live News Feed (@newsnetworks) April 28, 2024