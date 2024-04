A világ lakosságának felét veszélyeztetheti a szúnyogok által terjesztett betegség

Csak a szúnyogok által terjesztett dengue-láz megbetegedések száma világszerte tízszeresére nőtt az elmúlt két évtizedben. A 2000-es 500 000-ről 2019-re több mint ötmillió regisztrált esetre emelkedett.

Over half of world’s population ‘could be at risk of mosquito-borne diseases’, scientists warnhttps://t.co/ENNcJAebc6 pic.twitter.com/S708N40KuL

— The Mirror (@DailyMirror) April 25, 2024