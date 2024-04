Fény derülhet a Stonehenge egy újabb titkára

Azt, hogy a Stonehenge a naphoz van igazítva, régóta tudják a szakemberek, az összehangoltság különösen a napfordulók idején figyelhető meg. A közelmúltban ugyanakkor olyan projektet indítottak el, amely egy kevésbé ismert kapcsolatot, az ősi emlékmű és a hold összefüggését hivatott feltárni – számol be a The Guardian cikke alapján a National Geographic.

Mint írják, a ritka esemény 2025 januárjában következik majd be ismét, ami különleges lehetőséget ad a régészek, csillagászok és archeocsillagászok számára, hogy megvizsgálják a Stonehenge rejtélyeit. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a struktúra építői nagyon is tisztában voltak a különleges holdi eseménnyel, egyes sírokat és köveket pedig ezen égi jelenséghez igazítva helyeztek el.

Az English Heritage szervezet a ritka esemény napjára több különleges rendezvényt is szervez, és élő közvetítéssel is készül majd.

