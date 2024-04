Ilyen csak egyszer adatik meg egy tudós életében: senki sem számított arra, ami történt

A Tejútrendszer eddig ismert legnagyobb tömegű, csillag eredetű fekete lyukát fedezték fel – jelentette be kedden a München közelében működő Európai Déli Obszervatórium (ESO).

A Gaia BH3-nak elnevezett fekete lyuk tömege mintegy 33-szorosa a Nap tömegének, miközben a Tejútrendszerben eddig felfedezett fekete lyukak átlagosan csak 10-szer akkora tömegűek. Az eddigi legnagyobb, csillag eredetű fekete lyuk a galaxisunkban a Cygnus X-1 volt, amelynek tömege 21-szerese volt a Napénak.

Pasquale Panuzzo, a párizsi obszervatórium csillagásza a felfedezés jelentőségét hangsúlyozva közleményében arról írt, hogy „ilyen csak egyszer adatik meg egy tudós életében”.

„Senki sem számított arra, hogy a közelben ilyen nagy tömegű fekete lyukat fedezhetünk fel, amely eddig észrevétlen maradt” – fűzte hozzá.

Az ESO szerint a fekete lyuk mindössze 2000 fényévnyire van a Földtől. Az ESO csillagászai úgy fedezték fel, hogy felfigyeltek társcsillagának „imbolygó” mozgására, és rájöttek, hogy azt a fekete lyuk közelsége okozta.

