Mesterséges intelligencia alkotta a Delta új társműsorvezetőjét

A hazai televíziózásban egyedülálló technológiával találkozhatnak a nézők a Dunán vasárnap délutánonként látható ismeretterjesztő műsorban, a Deltában. Fejős Ádám műsorvezető-társa, Bíró Ada, a mesterséges intelligencia segítségével megalkotott képi és nyelvi modell a Delta-hírekben hozza el a nézőknek a legfrissebb tudományos érdekességeket.

Új évaddal tért vissza vasárnap délután a Delta a Dunára. A közmédia tudományos-ismeretterjesztő műsora továbbra is világunk komplexitását megmutatva egy-egy kulcsfogalom köré épül. „Sokat lehet tanulni a műsorból, magam is sok új ismerettel gazdagodtam a megszólaló szakemberektől, a különböző területek elismert képviselőitől. Az ismereteket szórakoztató formában, humorral is átszőve adjuk át a nézőknek” – fogalmazott a műsorvezető, Fejős Ádám a Család-barát vendégeként.

A vasárnapi adás központi fogalma a delta volt. A görög ABC negyedik betűje a matematikában, a fizikában és az informatikában is a változást jelöli, ennek szellemében hozott forradalmi újítást a műsor új évada. A hazai televíziózásban jelenleg egyedülálló technológiát alkalmaznak a készítők: a mesterséges intelligencia segítségével megalkották Bíró Adát, a képi és nyelvi modellt, aki Fejős Ádám állandó műsorvezető-társa lett a Deltában. Így Ada megjelenésével a Delta már nem csak a tudományról szól, hanem maga a műsor is egy modern tudományt használ és fejleszt. A nyelvi- és videómodell a Delta-hírekben hétről-hétre a tudományos világ aktualitásaival várja a nézőket.

A csak a digitális térben létező műsorvezető mellett a vasárnapi adásban megismerhették, milyen fontos szerepet játszik testünkben a delta izom, és a virtuális stúdióban a Duna-delta vidéke, a madarászok felbecsülhetetlen kincsesládája is megelevenedett. A műsor megidézte legendás elődjét is: a nézők láthatták a Delta korábbi műsorvezetőit, megtudhatták, hogyan készült ikonikus főcímdala, és milyen jeleneteket tartalmaznak a bevezető képsorok. Ennek kapcsán A Dal 2024 zsűritagja, Szandi idézte fel gyerekkori élményeit, valamint a deltaszárnyú repülőgép forradalmi újításáról is hallhattak.

A teljes adás újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Delta – vasárnaponként 16:10-től a Dunán.